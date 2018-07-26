الرئيس المصري يلغي اتفاقية للرئيس الأسبق محمد مرسي

وافق مجلس النواب المصري، على قـرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء القرار الجمهوري رقم 161 لسنة 2013 بشأن اتفاقية بيع بين مصر والبنك الإسلامي.

وألغى الرئيس المصري الاتفاقية التي نصت على توكيل حكومة جمهورية مصر العربية بشراء معدات باسم ونيابة عن البنك ثم بيعها للوكيل لاستخدامها في مشروع إنشاء المستشفى التعليمي لجامعة الأزهر، والموقعة في القاهرة بتاريخ 14/1/2013 خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي.

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وأوضح رئيس لجنة الشؤون الدينية في البرلمان المصري أسامة العبد، أن الاتفاقية كانت بيع بأجل بين مصر والبنك الاسلامي بمبلغ 16 مليونا و30 ألف دولار، وهي محل إلغاء، والاتفاقية الثانية هو قرض بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء مستشفى تعليمي بمبلغ 15 مليون دولار تقريبا موقعة ومازالت سارية حتى الآن.

المصدر: المصري اليوم