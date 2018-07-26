رئيس أركان الجيش الجزائري: لا وصاية على الجيش

شدّد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الخميس، على ضرورة عدم إقحام الجيش الوطني الشعبي في المتاهات الحزبية والسياسية.

وأكد الفريق أحمد قايد صالح خلال تكريم المتفوقين في بكالوريا 2018، بقوله: "هناك من يسمح لنفسه أن ينصب نفسه وصيا على الجيش الوطني متناسيا أن الجيش الوطني الشعبي هو جيش كل الجزائريين".

وأضاف: "لقد أصبح من الغريب ومن غير المعقول أنه مع اقتراب كل استحقاق انتخابي عوض أن يتم الاهتمام على كسب ثقة الشعب الجزائري من خلال الاهتمام بانشغالاته الملحة بعمق، نرى بعض الأشخاص وبعض الأطراف يتعمدون الابتعاد عن صلب الحكمة السياسية".

وخاطب الفريق قايد صالح مباشرة أصحاب دعوات تدخل الجيش بقوله: "فليعلم الجميع أنه لا وصاية على الجيش فهو يتلقى توجيهاته من لدن المجاهد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني".

وعاد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى التذكير بتصريحاته السابقة التي ألح فيه بأن الجيش يعرف نطاق مهامه الدستورية.

ويعد تصريح الفريق أحمد قايد صالح ردا على دعوات تدخل الجيش التي أطلقها رئيس حركة مجتمع السلم، ضمن مبادرة "التوافق الوطني".

المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية