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مصر تدين استهداف الحوثيين سفينة سعودية في البحر الأحمر

أخبار العالم العربي

مصر تدين استهداف الحوثيين سفينة سعودية في البحر الأحمر
Reuters ABDULJABBAR ZEYAD
ميناء الحديدة في اليمن
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علقت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، على استهداف الحوثيين لسفينة سعودية في البحر الأحمر.

واعربت مصر عن إدانتها الشديدة للهجوم، موضحة أنه يمثل خرقا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية التي تنص على حرية حركة الملاحة في الممرات المائية الدولية، فضلا عن تأثيره السلبي على حرية حركة التجارة الدولية.

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وجدد البيان، مطالبة مصر المجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بدوره من أجل عودة الشرعية لليمن على أساس المقررات الدولية الممثلة في قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني.

وكانت القوة البحرية التابعة للحوثيين، أعلنت استهدافها بارجة الدمام السعودية قبالة السواحل الغربية لليمن، فيما أكد التحالف العربي أن الهجوم استهدف ناقلة نفط وأصابها بأضرار بسيطة، موضحا أن هذا العمل يمثل تهديدا للبيئة وحرية الملاحة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

// 26.06.2018 по тикету 15478

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