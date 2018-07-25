البرلمان المصري يمنح الثقة لحكومة مدبولي

منح البرلمان المصري، اليوم الأربعاء، الثقة لحكومة رئيس الوزارء مصطفى مدبولي.

وأفادت صحيفة "الأهرام" المصرية بأن مجلس النواب وافق على تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة للرد على برنامج مصطفى مدبولى رئيس الوزراء "مصر تنطلق".

وأكد فيها مدبولي التزام حكومته بملاحظات النواب على برنامج حكومته "مصر تنطلق"، واصفا إياها بالبناءة.

وقال مدبولي: "الفترة المقبلة ستشهد طفرة ملموسة وتحسنا من خلال توفير الخدمات، وحل مشكلات المياه والصرف الصحي والمرور، وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، كلف في يونيو الماضي، مدبولي وزير الإسكان بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لشريف إسماعيل، بعدما أدى السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسة ثانية في مايو الماضي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية