الحوثيون يستهدفون زورقا للتحالف العربي في الدريهي بالحديدة

أفاد مراسلنا في صنعاء، بأن قوة من "أنصار الله" الحوثيين، استهدفت زورقا تابعا للتحالف العربي في منطقة الدريهي بالحديدة، مشيرة إلى أنه كان يحمل أسلحة وعتادا.

وأعلن التحالف العربي، في وقت سابق، أن الحوثيين في اليمن هاجموا ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر ملحقين بها أضرارا طفيفة، وذلك عقب إعلانهم استهداف بارجة سعودية في المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام سعودية رسمية نقلا عن التحالف بيانا جاء فيه: "هاجم الحوثيون ناقلة نفط سعودية لهجوم في المياه الدولية غرب ميناء الحديدة".

من جهته، أكد فيل بيلتشر، المدير البحري في الاتحاد الدولي لمالكي الناقلات المستقلين (إنترتانكو)، الذي يمثل أغلب أسطول الناقلات العالمي، الهجوم على ناقلة، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وتقود السعودية منذ 26 مارس 2015، تحالفا عسكريا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة المسلحين الحوثيين، الذين يسيطرون على بعض المحافظات اليمنية، وبينها العاصمة صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014.

وينفذ طيران التحالف العربي ضربات جوية على مواقع مختلفة في كافة أنحاء اليمن، يقول إنها عسكرية وتابعة لـ"أنصار الله"، بهدف "إعادة الشرعية" إلى صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، الذين يردون من حين لآخر بإطلاق الصواريخ على مواقع الجيش السعودي.

المصدر: RT + وكالات