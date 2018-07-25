الحريري: تحلحلت الأمور في تشكيل الحكومة اللبنانية

أعرب رئيس الوزراء اللبناني المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري عن تفاؤله بشأن تشكيل الحكومة في لبنان.

وقال الحريري للصحفيين في أعقاب اجتماعه مع رئيس الجمهورية ميشال عون: "الأمور في تشكيل الحكومة تحلحلت إن شاء الله"، مضيفا أنه اتفق مع الرئيس عون على الإسراع بالعمل في هذا الشأن.

ووصف الحريري المشاورات مع الرئيس عون بأنها "إيجابية" وتتجه الى الحلول بشأن الحكومة.

الحريري من بعبدا: المشاورات مع الرئيس عون إيجابية والعقد تتجه الى الحلول بشأن الحكومة، واتفقنا على موقف موحّد في موضوع النازحين — Lebanese Presidency (@LBpresidency) 25 июля 2018 г.

وأكد رئيس الوزراء عدم وجود أي خلافات مع ميشال عون، قائلا: "أي كلام عن خلاف بيني وبين الرئيس عون غير موجود في قاموسي أو قاموسه، ونحن نعمل معا لمصلحة البلد".

الحريري من بعبدا: أي كلام عن خلاف بيني وبين الرئيس عون غير موجود في قاموسي أو قاموسه ونحن نعمل معاً لمصلحة البلد — Lebanese Presidency (@LBpresidency) 25 июля 2018 г.

وبشأن العقبات أمام تشكيل الحكومة قال سعد الحريري إنها "خفيفة"، كما نفى صحة الأحاديث حول تدخل إيران أو السعودية في تشكيل الحكومة في لبنان، مشددا على أن "موضوع تشكيل الحكومة داخلي بحت".

كما تطرق الحريري إلى موضوع عودة اللاجئين السوريين وزيارة المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرينتييف ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، والتي من المقرر بحث هذا الموضوع خلالها غدا الخميس.

وقال: "اتفقنا أن يكون لدينا موقف موحد بشأن هذا الموضوع لأن عودة النازحين شيء أساسي".

وفي وقت سابق، قبل الاجتماع مع الحريري، أعرب الرئيس اللبناني عن أمله في أن "يتم تشكيل الحكومة قريبا للانطلاق بالمعالجات اللازمة على جميع الأصعدة، لاسيما الاقتصاد الذي سيعطى الأولوية في الحكومة العتيدة مع مكافحة الفساد وملف النازحين السوريين في لبنان".

المصدر: RT