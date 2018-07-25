 
مباشر

"يويا وتويا" بديل "توت عنخ آمون" في مصر

الثقافة والفن

Reuters
المتحف المصري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kkas

أعلن وزير الآثار المصري خالد العناني، أن آثار "يويا وتويا"، ستكون بديلا قويا وعلى نفس درجة الجمال لآثار توت عنخ آمون بعد نقلها للمتحف الجديد.

وأوضح الوزير المصري خلال تفقده قاعة آثار توت عنخ آمون بالمتحف المصري بالتحرير، أن المتحف به كنوز بديلة لا تقل روعة وجمالا عن مجموعة وكنوز الملك توت عنخ آمون، لافتا إلى أنه من تلك الكنوز التي يضمها المتحف مجموعة آثار "يويا وتويا".

إقرأ المزيد
الملك توت عنخ آمون مصر تعرض آثار توت عنخ آمون كاملة لأول مرة (فيديو)

وأكد أن الآثار ستعيد ترتيب عرض يويا وتويا الموجودة في الممر العلوي بالمتحف بدلاً من توت عنخ أمون، وسيفتتح ذلك في منتصف نوفمبر المقبل في ذكري مئوية المتحف المصري.

ويعد يويا من الأسرة الثامنة عشر، وكان يشغل منصبا رفيعا في الدولة المصرية القديمة، وتزوج تويا ابنة كاهن الآلة مين وأمها كانت وصيفة في القصر والمشرفة على الملابس في البلاط الملكس، وتحمل تويا ألقابا مثل الوصيفة الملكية ومغنية الإله آمون والأم الملكية لزوج الملك العظيمة.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا