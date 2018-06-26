مصر تعرض آثار توت عنخ آمون كاملة لأول مرة (فيديو)

ذكر المشرف على مشروع المتحف المصري الكبير طارق توفيق، أن المرحلة الأولى من المشروع ستكون عرض آثار توت عنخ آمون كاملة للمرة الأولى.

وأضاف في حديث متلفز: "عام 1922 عندما تم اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون كان هناك انبهار عالمي لاكتشاف مقبرة عالمية تحتوى على هذا الكم من الذهب".

وأشار إلى عرض خمسة آلاف قطعة أثرية للملك داخل المتحف المصري الكبير.

المصدر: "أون لايف"