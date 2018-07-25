دبلوماسيان روسيان يبحثان عودة اللاجئين السوريين مع عون والحريري

أعلنت السفارة الروسية في بيروت أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف وسيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية سيبحثان مع القيادة اللبنانية عودة اللاجئين السوريين.

وأكد مصدر في السفارة الروسية لوكالة "تاس" أن لافرينتييف وفيرشينين سيلتقيان الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري غدا الخميس في بيروت، لبحث المبادرة الروسية لحشد الجهود الدولية لعودة اللاجئين السوريين إلى الوطن.

إقرأ المزيد

وكان سعد الحريري قد استقبل القائم بأعمال السفارة الروسية في بيروت فياتشيسلاف مقصودوف لبحث الخطة الروسية لعودة اللاجئين.

كما بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل يوم الاثنين الماضي قضية عودة اللاجئين.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن جبران باسيل أشاد بالجهود الروسية في هذا المجال.

المصدر: تاس