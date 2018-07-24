مباحثات روسية لبنانية بشأن خطة إعادة اللاجئين السوريين

قال مكتب رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري إن روسيا تجري مباحثات مع لبنان عن خطط موسكو بشأن العودة الجماعية للاجئين السوريين، بحسبما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الثلاثاء.

والتقى الحريري​ بعد ظهر الثلاثاء في "​بيت الوسط​"، القائم بأعمال ​السفارة الروسية​ فياشيسلاف مقصودوف، بحضور مساعد الملحق العسكري دينيس خيتريى ومستشار الرئيس الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان.

وأبلغ فياشيسلاف مقصودوف الحريري بوصول ممثل خاص للرئيس الروسي ونائب وزير الخارجية وممثل عن وزارة الدفاع قبل نهاية الأسبوع الحالي إلى بيروت لاستكمال البحث في الموضوع.

وذكر المكتب أن الحريري يترقب خريطة الطريق التي أعدتها وزارة الدفاع الروسية متطلعا إلى أن يشكل التنسيق مع الإدارة الأمريكية والأمم المتحدة وسائر الجهات المعنية جهدا جديا لمعالجة أزمة النزوح.

بيت الوسط قبل ظهر اليوم: تنويه بالجهود الدولية التي تعمل على تأمين عودة النازحين السوريين الى ديارهم واستقبال القائم بأعمال السفارة الروسية فيتشيسلاف ماسودوف وبحث الشؤون الإنمائية لمنطقة عكار مع النائب السابق خالد الضاهر #أحداث_اليومpic.twitter.com/OaHXsniDEi — Saad Hariri (@saadhariri) 24 июля 2018 г.

وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن لبنان يستضيف ما يصل إلى مليون سوري وهو نحو ربع سكان لبنان، وتقول حكومة بيروت إن العدد يصل إلى 1.5 مليون.

وفي السياق ذاته، عقب المكتب الإعلامي للرئيس المكلف سعد الحريري، في بيان، على التطورات الخاصة بملف النزوح السوري، وما رافقها من تفسيرات وتأويلات.

وجاء في البيان، أن الحريري ينوه بالجهود الدولية التي تعمل على تأمين عودة النازحين السوريين إلى ديارهم، مضيفا أنه يتابع في هذا الشأن المقترحات التي أعلنت عنها وزارة الدفاع الروسية، وتجري مناقشتها مع الإدارة الأمريكية، في ضوء النتائج التي أسفرت عنها قمة هلسنكي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف البيان أن سعد الحريري ناقش خلال الزيارتين الرسميتين لموسكو تداعيات الأزمة السورية على لبنان، وشدد على المعاناة الكبيرة التي تواجه لبنان، جراء النزوح السوري وارتداداته الاجتماعية والأمنية والاقتصادية، وأكد في لقاءاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجوب أن يشمل الحل السياسي للمسألة السورية تنظيم عودة النازحين من لبنان.

المصدر: وكالات