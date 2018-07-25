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إنترفاكس تكشف سبب عدم قفز الطيار السوري بالمظلة من طائرته المصابة

أخبار العالم العربي

إنترفاكس تكشف سبب عدم قفز الطيار السوري بالمظلة من طائرته المصابة
Reuters RONEN ZVULUN
طائرة حربية سورية قرب المنطقة الحدودية في الجولان المحتلة
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كشفت وكالة إنترفاكس نقلا عن مصدر في قيادة الجيش السوري عن السبب الذي دفع قائد "سوخوي" السورية، التي أسقطت أمس الثلاثاء فوق الجولان، إلى تجنب القفز بالمظلة من الطائرة قبل تحطمها.

وقال المصدر إن الطائرة المستهدفة كانت مقاتلة من طراز "سوخوي-22"، مؤكدا أن قائدها لقي مصرعه، وأضاف: "في مثل هذه الحالات، إذا كان الطيار لا يزال واعيا، فهو عادة لا يقفز بالمظلة من الطائرة كي لا يقع في يد العدو. وهذا ما حدث هذه المرة".

وأعلنت إسرائيل أمس أنها أسقطت طائرة حربية سورية بدعوى اختراقها أجواء الجولان، بينما أشارت مصادر إسرائيلية إلى اعتقاد سائد في قيادة الجيش، يتلخص في أن الطائرة السورية انتهكت المجال الجوي الإسرائيلي بسبب خطأ ملاحي.

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من جهتها، أكدت دمشق أن الطائرة تعرضت للاعتداء وهي تنفذ مهام قتالية داخل الأجواء السورية.

المصدر: إنترفاكس + وكالات

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