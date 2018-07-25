مخيم الزعتري شمالي الأردن يبقى بلا مدرسين سوريين

فصلت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" جميع المدرسين السوريين العاملين في مدارس مخيم الزعتري للاجئين السوريين شمالي الأردن.

وأعلن موقع مخيم الزعتري على الفيسبوك، أنه جرى فصل المعلمين السوريين بعد اجتماع مع إدارة المخيم، حيث طلب منهم البحث عن عمل آخر، وذلك بسبب توقف الدعم من "اليونسيف".

ويبلغ عدد المدارس في المخيم 29 مدرسة تضم 1147 مدرسا، بينهم 675 مدرسا سوريا، والبقية أردنيون، فيما يبلغ عدد التلاميذ حوالي 20 ألفا.

وأقيم المخيم على بعد حوالي 20 كيلومترا شرقي مدينة المفرق الأردنية للاجئين السوريين الذين قدموا إلى الأردن بعد تموز 2012، فارين من ويلات الحرب الدائرة في بلادهم.

وتشرف على المخيم، الذي يأوي أكثر من 100 ألف لاجئ، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

المصدر: وسائل إعلام أردنية