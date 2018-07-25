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مراسلتنا: ارتفاع عدد ضحايا هجمات "داعش" على محافظة السويداء إلى نحو 150

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مراسلتنا: ارتفاع عدد ضحايا هجمات
Reuters / Sana Sana
سوريا.. ارتفاع عدد ضحايا هجمات "داعش" على محافظة السويداء إلى نحو 100
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ذكرت مراسلة RT أن عدد ضحايا هجمات تنظيم "داعش" على محافظة السويداء جنوبي سوريا فجر اليوم، قد ارتفع إلى نحو 150 شخص.

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وتعرضت محافظة السويداء جنوب سوريا لهجمة إرهابية شرسة فجر الأربعاء، وأعلنت مديرية الصحة في السويداء في وقت سابق من اليوم، عن وقوع أكثر من 50 قتيلا ونحو 78 جريحا كحصيلة أولية لهجوم "داعش" على السويداء وريفها.

وذكرت قناة "الإخبارية" أن عناصر من "داعش" تمكنوا من التسلل إلى مدينة السويداء ونفذوا ثلاثة تفجيرات، الأول قرب السوق والثاني عند دوار المشنقة والثالث استهدف دوار النجمة.

وحسب "الإخبارية"، تزامنت التفجيرات مع هجوم عنيف لـ"داعش" على قرى المتونة ودوما وتيما في ريف السويداء الشرقي والشمالي الشرقي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما تتصدى وحدات من الجيش لمحاولات تسلل عناصر إضافيين من التنظيم إلى هذه القرى.

المصدر: RT + قناة "الإخبارية"

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أكثر من 100 قتيل حصيلة تفجيرات السويداء