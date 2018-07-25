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ارتفاع عدد ضحايا هجمات "داعش" على محافظة السويداء إلى نحو 215 قتيلا

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ارتفاع عدد ضحايا هجمات
Reuters / Sana Sana
سوريا.. ارتفاع عدد ضحايا هجمات "داعش" على محافظة السويداء إلى نحو 150
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أفادت مراسلتنا، نقلا عن مدير صحة السويداء، بارتفاع حصيلة ضحايا هجمات "داعش"، التي استهدفت عدة قرى في ريف السويداء جنوبي سوريا، إلى 215 قتيلا و180 جريحا، بعضهم في حالة حرجة

واستخدم المسلحون في هجومهم صواريخ محمولة وأسلحة فردية وقنابل يدوية، عقب تمكنهم من التسلل إلى المدينة ونفذوا ثلاثة تفجيرات، الأول قرب السوق والثاني عند دوار المشنقة والثالث استهدف دوار النجمة.

وتزامنت التفجيرات مع هجوم عنيف لـ"داعش" على قرى المتونة ودوما وتيما في ريف السويداء الشرقي والشمالي الشرقي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأشارت وسائل إعلام سورية إلى أن وحدات من الجيش تصدت لمحاولات تسلل عناصر إضافيين من التنظيم إلى هذه القرى.

وذكرت أن الجهات المختصة وأهالي المنطقة، قاموا بملاحقة عناصر المجموعة وتمكنوا من قتل اثنين منهم، موضحة مصرع أحد المواطنين.

وفي غضون ذلك، وجه ناشطون من المحافظة السورية وأهالي قرى الشبكي والشريحي ورامي وطربا في ريف السويداء الشرقي نداءات استغاثة معلنين عن تعرض قراهم لهجوم من التنظيم الإرهابي المذكور.

وذكر نشطاء، أن نداءات الاستغاثة سمعت في القرى المجاورة عبر مكبرات الصوت تطلب من كل شاب ورجل يستطيع حمل السلاح المسارعة إلى مساندة الأهالي في صد الهجوم.

وتشير بعض التقديرات إلى مقتل نحو 25 مسلحا من تنظيم "داعش" على أطراف المقرن الشرقي في ريف المحافظة وبلدة دوما في الريف الشرقي والمجبل بين دوما والمتونة.

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المصدر: RT + وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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