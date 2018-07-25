التحالف العربي: الحوثيون يستهدفون ناقلة نفط سعودية قبالة اليمن

أعلن التحالف العربي الأربعاء، إن الحوثيين في اليمن هاجموا ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر ملحقين بها أضرارا طفيفة، وذلك بعدما أعلن الحوثيون استهدافهم لبارجة سعودية في المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام سعودية رسمية نقلا عن التحالف بيانا جاء فيه "تعرضت إحدى ناقلات النفط السعودية لهجوم (حوثي إيراني) بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة".

عاجل | #التحالف: محاولة هجوم إرهابي حوثي إيراني على ناقلة نفط سعودية في #البحر_الأحمر#الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 25, 2018

وفي وقت سابق كتبت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين على تويتر أن: "القوة البحرية (التابعة لها) تستهدف بارجة الدمام السعودية قبالة السواحل الغربية".

#المسيرة_عاجل | #القوة_البحرية تستهدف بارجة الدمام السعودية قبالة السواحل الغربية — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) July 25, 2018

هذا وأكد فيل بيلتشر، المدير البحري في الاتحاد الدولي لمالكي الناقلات المستقلين (إنترتانكو)، الذي يمثل أغلب أسطول الناقلات العالمي، تعرض ناقلة لهجوم، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

المصدر: رويترز