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مصر.. إغلاق "شاطئ الموت" في الإسكندرية

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مصر.. إغلاق
Globallookpress Soeren Stache/ZB
الإسكندرية
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أصدر محافظ الإسكندرية محمد سلطان، اليوم الثلاثاء، قرارا بإغلاق شاطئ النخيل داخل حي العجمي والمعروف بـ"شاطئ الموت" لخطورته البالغة على المواطنين.

وكلف المحافظ الإدارة المركزية للسياحة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإغلاق الشاطئ ومنع استخدامه من قبل المواطنين، حفاظا على أرواحهم وحمايتهم نظرا لكثرة حالات الغرق.

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وأكد المحافظ إرسال وزارة الري لجنة عاجلة من الهيئة العامة لحماية الشواطئ لمعاينة الموقع والحواجز الخرسانية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، ومنع تكرار حالات الغرق.

وعرف شاطئ النخيل، باسم "شاطئ الموت" لتكرار حالات الغرق به، والتي بلغت 21 غريقا منذ بداية الصيف.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

// 26.06.2018 по тикету 15478

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