"شاطئ الموت" في الإسكندرية يبتلع ضحيته الـ 21

غرق عامل مصري اليوم السبت، أثناء الاستحمام في مياه البحر عند شاطئ النخيل غربي الإسكندرية، والذي بات يعرف بـ"شاطئ الموت" بسسب التزايد اللافت لحالات الغرق فيه خلال موسم الصيف الحالي.

وقال والد الغريق، إن تيار الموج العاتي جرف نجله أثناء استحمامه في مياه البحر بشاطئ النخيل، ولم يتهم أحدا بالتسبب في وفاته.

وذكرت مصادر إعلامية مصرية أن مجمل حالات الغرق في شاطئ النخيل منذ بدء موسم الصيف الحالي بلغت 21 غريقا، وأن النيابة العامة في الإسكندرية أمرت بالتحفظ على الجثة في غرفة حفظ الموتى بالمستشفى، واستدعت مدير شواطئ الإسكندرية للإدلاء بأقواله في وقائع الغرق بشاطئ النخيل، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية