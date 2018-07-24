أمل عرفة: ماهكذا تبنى الجسور في سوريا

تعرضت الفنانة والممثلة السورية المعروفة، أمل عرفة، لهجوم عنيف على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد نشرها تدوينة على "إنستغرام" عزّت فيها بوفاة زميلتها الراحلة مي سكاف.

ونشرت الفنانة السورية أمل عرفة صورة لزميلتها الراحلة مي سكاف، أرفقتها بتعليق: "مي سكاف.. عزائي الشديد.. الله يرحمها".

العزاء الذي نشرته عرفة لم يمرّ مرور الكرام، بل تسبب بحملة عنيفة ضدها من بعض روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أنه لا يجوز الترحم على سكاف نظرا للمواقف السياسية للفنانة الراحلة.

وأثارت التعليقات استياء أمل عرفة جعلها ترد عليهم بأن هذا يعد واجبا إنسانيا ومهنيا عليها، حيث قالت "أية أصالة بي تتحدّثون عنها، لو ترحّمت على زميلة مهنة كان بيننا خبز وملح في يوم من الأيام؟! هذا واجب إنساني ومهني وتجاه ربي".

وتابعت: "ثانيا، كيف لنا أن نبني وطنا متألما بالشماتة والحقد.. لست طوباوية ولا أدعي المثالية، لدي أخطائي الكثيرة، ولكن ليس هكذا نبني الجسور ولا بالكره والشماتة تعود سوريا".

وختمت توضيحها: "شكرا للجميع، أتمنى من كل من شتم أو سب بتعليقي أن يمحيه من تلقاء نفسه، مع محبتي ومودتي للجميع".

!!!! Публикация от Amal Arafa (@amal_arafa) 23 Июл 2018 в 12:47 PDT

وتوفيت في العاصمة الفرنسية باريس عن عمر يناهز 49 عاما الممثلة السورية، مي سكاف المعروفة بانضمامها إلى صفوف المعارضة السورية.

وذكرت مصادر مقربة من مي سكاف، أنها توفيت ليلة البارحة (ليل الأحد - الاثنين) بأزمة قلبية في العاصمة الفرنسية، باريس حيث تقيم، منذ العام 2013.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي