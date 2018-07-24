سعي دبلوماسي روسي لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم

تعمل المؤسسات الدبلوماسية الروسية، بما فيها بعثتا روسيا الدائمتان لدى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، على حشد الجهود الدولية لتعجيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية نيقولاي بورتسيف اليوم، إن السفارات الروسية تتعاون بشكل وثيق في هذا الاتجاه مع المؤسسات الدبلوماسية لبعض الدول الأجنبية، ولاسيما تلك التي تأوي اللاجئين السوريين على أراضيها، والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة.

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وحول أعداد اللاجئين السوريين، قال بورتسيف: "لبنان، يؤكد أن العدد الحقيقي للاجئين السوريين على أراضيه ليس 976 ألفا، بل 1.5 مليون، فضلا عن 200 ألف سوري يقيمون بصورة لا شرعية في لبنان".

وتابع: "كما يفضل 30 ألف سوري من الذين شاركوا في القتال ضد الجيش السوري البقاء في لبنان، فيما يشترط غيرهم تسوية أواضعهم قبل العودة إلى سوريا".

وختم بالقول: "تستمر المشاورات مع جميع الشركاء الغربيين والإقليميين البارزين لرفع العقوبات المالية والاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على سوريا".

المصدر: نوفوستي





