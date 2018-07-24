ضحايا بهجوم انتحاري استهدف موكبا لقيادات عسكرية في عدن

قتلت امرأة وجندي وأصيب ستة أشخاص بهجوم انتحاري بدراجة نارية مفخخة استهدف اليوم الثلاثاء موكبا لقيادات عسكرية في عدن.

وأوضح مسؤول أمني أن "الانتحاري اقترب من سيارة كانت تقل مسؤولا في قوات الحزام الأمني المدعومة من الامارات ... ومن ثم فجر نفسه لدى اقترابه من السيارة".

وتابع المسؤول أن العملية الانتحارية أدت الى مقتل امرأة واصابة مدنيين آخرين كانا متواجدين في موقع الهجوم. كما قتل سائق السيارة وهو جندي، وأصيب أربعة عناصر أمن كانوا في السيارة وبينهم المسؤول الأمني وهو قائد كتيبة.

وتناقلت وسائل الإعلام أن التفجير استهدف إحدى السيارات قرب نقطة أمنية قبالة فندق القصر في مدينة إنماء، فيما لم يعرف من كان بداخل السيارة المستهدفة.

وأشارت مصادر محلية إلى أن مستشفى النقيب في مديرية المنصورة استقبل عددا من الجرحى الذين وصلوا إليه لتلقي العلاج بعد التفجير.

وذكرت مصادر محلية أن التفجير استهدف أبو مهتم قائد اللواء 4 حزم التابع لأمن عدن، وأكدت أن أيا من الزمر الإرهابية لم تتبنّ التفجير بعد.

المصدر: وكالات