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موسكو: "الخوذ البيض" مجرمون في نظر السوريين

أخبار العالم العربي

موسكو: 
Sputnik
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أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إلى أن السوريين يعتبرون عناصر ما يسمى بـ"الخوذ البيض" مجرمين، ويجمعون على ارتباطهم بالجماعات الإرهابية والمسلحة.

وأضافت زاخاروفا في حديث لقناة "روسيا-24": "بالنسبة للسوريين، الذين يعانون على مدى سنوات عديدة مما يحدث على أراضيهم، فهم يصنفون في خانة المجرمين، الأشخاص الذين يعملون لتكوين وتشغيل هذه الآلة الإعلامية الهائلة المروجة للأخبار المفبركة.  لقد أكدنا أيضا أن نشاط "الخوذ البيض" يمثل ضربة قاصمة لنشاط المنظمات الإنسانية والمتطوعين في العالم، كما يضرب نشاط المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني".

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وأشارت المتحدثة الروسية، إلى أنها تتفهم بالكامل مسوغ السلطات والناس البسطاء في سوريا، لتجريم "الخوذ البيض"، حيث لم يمارس هؤلاء سوى فبركة الاستفزازات بشكل إجرامي في وقائع تم إثباتها.

المصدر: نوفوستي

 

 

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