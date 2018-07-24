التئام مجلس الأمن في جلسته الفصلية لبحث الوضع في فلسطين

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، اجتماعه الفصلي المفتوح ليستأنف فيه بحث القضية الفلسطينية، وما يحيط بالمستوطنات، والأوضاع في غزة وغيرها من القضايا.

وسيستمع الأعضاء في بداية الجلسة إلى إحاطة من المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيقولاي ملادينوف عبر الفيديو.

ويشمل النقاش عادة، المستوطنات وعدم شرعيتها، والأوضاع في غزة، وأعمال ما يسمى بالعنف والوضع الإنساني بشكل عام.

ويبحث المجلس الملف الفلسطيني مرة في الشهر في جلسة مشاورات ويجري كل 3 أشهر نقاشا مفتوحا تشارك فيه الدول الأعضاء من خارج المجلس أيضا.

يذكر أن المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان، الأمير رعد بن زيد ألقى كلمة الليلة الماضية أمام لجنة متخصصة أعرب فيها عن قلقه بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتطرق في كلمته إلى استمرار الاحتلال، والإغلاقات والاعتقالات الإدارية وسجن الأطفال والوضع في غزة وقانون "القومية" اليهودية وغير ذلك من قضايا.

المصدر: "بترا"