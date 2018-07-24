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"داعش" يطل برأسه مجددا في ليبيا

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قوات تابعة للجيش الليبي قرب منطقة الهلال النفطي - أرشيف
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شن مسلحون تابعون لتنظيم "داعش" هجوما على مركز شرطة بلدة العقيلة الليبية الواقعة على 120 كم جنوب مدينة إجدابيا، وبعد السيطرة على الموقع قاموا بإحراقه وإتلاف محتوياته.

وأفادت مواقع مقربة من الجيش الليبي، بأن مصير العسكريين الذين كانوا متمركزين في الموقع لا يزال مجهولا.

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وذكرت الأنباء أن مسلحي تنظيم "داعش" قاموا بتفتيش المنازل في بلدة العقيلة، واقتحموا كذلك محلات لبيع المواد الغذائية ومحطة وقود بالمنطقة.

وينشط مسلحو تنظيم "داعش" في المنطقة الواقعة بين إجدابيا شرقا وسرت غربا، ويغيرون بين الحين والآخر على المواقع الأمنية والعسكرية، وخاصة حول مدينة إجدابيا.

المصدر: Oil.Crescent.News

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