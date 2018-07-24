"الخوذ" يوجهون أنظارهم إلى الشمال السوري

صرح مدير ما يسمى بمنظمة "الخوذ البيض" السورية رائد الصالح، بأنه سيتم العمل على إجلاء الدفعة المتبقية من عناصر المنظمة إلى شمال سوريا بعدما تعذر نقلهم إلى الأردن.

وأوضح الصالح في حديث لـصحيفة "الغد" الأردنية في عمان اليوم الثلاثاء، أنه تم الأحد نقل 98 ناشطا مع عائلاتهم إلى الأردن برعاية الأمم المتحدة، عبر الجولان المحتل، ليصبح العدد الإجمالي لمن تم إجلاؤهم 422 شخصا من أصل 800 شخص.

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وأضاف أن سيطرة الجيش السوري على مناطق جنوبي البلاد أفشلت مهمة نقل الدفعة الثانية، ليصار إلى نقلهم للشمال السوري.

وفي وقت سابق، أكد الأردن رسميا استقباله 422 من أفراد "الخوذ" وعائلاتهم، وذلك ضمن اتفاق يقضي بمرورهم عبر أراضيه لإعادة توطينهم في دول غربية.

المصدر: صحيفة الغد