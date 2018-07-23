البشير يقر بدل سكن واحد للسفراء السودانيين

لن يكون بمقدور زوجات السفراء السودانيين إن تعددن أن ينعموا بشقة منفردة وسيضطرن ربما للعيش في بيت واحد بعد قرار الرئيس عمر البشير بشأن النفقات الخارجية للدولة.

وأفادت وكالة طسونا" السودانية الرسمية للأنباء بأن القرار ينص، من بين أمور أخرى، على الالتزام بمنح السفير بدل سكن واحد فقط، مهما تعددت زوجاته والالتزام بتخصيص عربة ماركة "مرسيدس" واحدة فقط للسفير رئيس البعثة، ونقل كافة السيارات ماركة "مرسيدس" الأخرى إلى البلاد فورا لتبقى لرئاسة الجمهورية.

بالإضافة إلى ذلك، ألزم القرار وزارة الخارجية برفع ترشيحات سفراء البلاد إلى رئيس الجمهورية لاختيار ما يراه مناسبا، وأن ترفع وزارة شؤون رئاسة الجمهورية تصورا محددا لكيفية اختيار سفراء السودان بالخارج بناء على توصيات وزارة الخارجية "3 سفراء لكل منصب سفير".

وأرجأ القرار إغلاق سفارتي السودان في كل من إيرلندا والنمسا لمدة عام واحد، فقط شريطة أن تقتصر البعثة على "السفير فقط"، وإلغاء الملحقية القانونية بسفارة البلاد في المملكة المغربية.

وتضمن القرار التمديد لسفير البلاد السيد عمر دهب بنيويورك لاستمرار جهوده وكذلك التمديد لسفير البلاد بالقاهرة السيد عبد المحمود عبد الحليم لـ "أدائهما المتميز"، إلى جانب الموافقة على ترشيح السفير الصادق بخيت سفيرا للسودان لدى إثيوبيا.

المصدر: سونا