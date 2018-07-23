وفاة الممثلة السورية مي سكاف في فرنسا

توفيت في العاصمة الفرنسية باريس عن عمر يناهز 49 عاما الممثلة السورية، مي سكاف المعروفة بانضمامها إلى صفوف المعارضة السورية.

وذكرت مصادر مقربة من مي سكاف، أنها توفيت ليلة البارحة (ليل الأحد/الاثنين) بأزمة قلبية في العاصمة الفرنسية، باريس حيث تقيم، منذ العام 2013.

وأكد المخرج السوري ثائر موسى صحة الخبر، واصفا مي سكاف بأنها "أطيب الناس وأطيب وأصلب الأرواح".

ونعى ممثلون وكتاب سوريون سكاف اليوم الاثنين، والتي تعتبر واحدة من الوجوه البارزة بين الممثلين المعارضين للنظام السوري منذ عام 2011.

وانضمت الممثلة إلى صفوف المتظاهرين في دمشق منذ انطلاقة ما يسمى "الثورة السورية"، واعتقلت من قبل القوات الأمنية عدة مرات، إلى أن غادرت خارج سوريا متوجهة إلى الأردن، وفيما بعد إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وأكدت طوال السنوات الماضية وقوفها إلى جانب النشطاء المناهضين للحكومة السورية، واستمرت بالخروج في المظاهرات المنادية بالحرية.

المصدر: وكالات