بومبيو يحثّ قوات "قسد" على الاستمرار في قتال "داعش"

هنأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قوات سوريا الديمقراطية بتطهير بلدة الدشيشة قرب الحدود السورية العراقية، ودعاها إلى مواصلة العمليات والقتال ضد تنظيم "داعش".

وقال بومبيو في بيان نشرته الخارجية الأمريكية الأحد: "نرحب بالمساهمة الكبيرة التي قدمتها قوات سوريا الديمقراطية حتى الآن، ونأمل في أن تساهم قوات "قسد" بفعالية أكبر في المرحلة المقبلة لدحر "داعش" بشكل كامل من كافة الأراضي السورية".

ورحب بالإجراءات التي اتخذتها قوات الأمن العراقية لمنع المسلحين من اختراق الحدود، زأضاف: "تحرير العراق ومحاربة "داعش" في الأراضي السورية يعد إنجازا عظيما، لكن مهمتنا لم تكتمل بعد، ويبقى تدمير "داعش" أولوية بالنسبة للرئيس ترامب والإدارة الأمريكية".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، قد تمكنت في شهر يونيو الماضي من تحرير بلدة الدشيشة في ريف الحسكة الجنوبي شمال شرقي سوريا، من تنظيم "داعش".

المصدر: إنترفاكس