// 26.06.2018 по тикету 15478
مقتل 12 شخصا بقصف جوي ومواجهات في اليمن
AFP MOHAMMED HUWAIS
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أفاد مسؤولان يمنيان بمقتل 12 شخصا بينهم جنديان من القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والبقية يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة في ضربة جوية أمريكية، ومواجهات في مدن يمنية.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤولين قولهما إن 4 أشخاص قتلوا في ضربة جوية في المحافظة نفذتها طائرة دون طيار يعتقد أنها أمريكية، استهدفت منزلا تابعا لتنظيم القاعدة.
وبالتزامن مع ذلك، قالت مصادر أمنية في القوات الحكومية إن ستة من مسلحي تنظيم القاعدة وجنديين مواليين لسلطة هادي، قتلوا مساء الجمعة في مواجهات اندلعت إثر هجوم على موقع يتحصن فيه التنظيم المتطرف في شبوة جنوبي اليمن.
المصدر: أ ف ب
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