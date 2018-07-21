التحالف العربي: مقتل 119 حوثيا في معارك صعدة وحجة

أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن، العقيد تركي المالكي، مقتل 119 مسلحا تابعين لجماعة "أنصار الله" الحوثية، وأسر 17 آخرين في محافظتي صعدة وحجة خلال 48 ساعة الماضية.

عاجل | تحالف دعم الشرعية في #اليمن: 119 قتيلا و 17 أسيرا من عناصر الميليشيا الحوثية في محافظة #صعدة و #حجة خلال الـ 48 ساعة الماضية. #الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 21, 2018

وأشار المالكي إلى أن الجيش اليمني التابع للرئيس عبد ربه منصور هادي يحقق تقدما كبيرا في "باقم" بمحافظة صعدة، ومنطقة "عاهم" في محافظة حجة.

وأكد المتحدث باسم التحالف على أن قوات الرئيس هادي تمكنت من تحرير نقاط مهمة وكبدت الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

إقرأ المزيد

وأكد التحالف العربي بقيادة السعودية، على أن المسلحين الحوثيين أطلقوا أكثر من 160 صاروخا باليستيا ومقذوفا على أراضي المملكة في النصف الأول من العام الجاري، وأنهم في أغلب الأحيان يستهدفون الأحياء السكنية في المناطق الحدودية المحاذية لليمن، كما أن أغلب تلك الصواريخ تصدت لها الدفاعات الجوية السعودية.

المصدر: وكالات