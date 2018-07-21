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التحالف العربي: مقتل 119 حوثيا في معارك صعدة وحجة

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التحالف العربي: مقتل 119 حوثيا في معارك صعدة وحجة
Reuters Ali Owidha
القوات الموالية للرئيس اليمني هادي
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أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن، العقيد تركي المالكي، مقتل 119 مسلحا تابعين لجماعة "أنصار الله" الحوثية، وأسر 17 آخرين في محافظتي صعدة وحجة خلال 48 ساعة الماضية.

وأشار المالكي إلى أن الجيش اليمني التابع للرئيس عبد ربه منصور هادي يحقق تقدما كبيرا في "باقم" بمحافظة صعدة، ومنطقة "عاهم" في محافظة حجة.

وأكد المتحدث باسم التحالف على أن قوات الرئيس هادي تمكنت من تحرير نقاط مهمة وكبدت الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

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وأكد التحالف العربي بقيادة السعودية، على أن المسلحين الحوثيين أطلقوا أكثر من 160 صاروخا باليستيا ومقذوفا على أراضي المملكة في النصف الأول من العام الجاري، وأنهم في أغلب الأحيان يستهدفون الأحياء السكنية في المناطق الحدودية المحاذية لليمن، كما أن أغلب تلك الصواريخ تصدت لها الدفاعات الجوية السعودية.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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