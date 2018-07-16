التحالف العربي: الحوثيون أطلقوا 161 صاروخا تجاه السعودية

قال الناطق باسم التحالف العربي في اليمن، تركي المالكي، يوم الاثنين، إن المسلحين الحوثيين أطلقوا 161 صاروخا باليستيا باتجاه المملكة منذ اندلاع الحرب.

وأفاد المتحدث باسم قوات التحالف، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة السعودية الرياض بحضور عدد من شيوخ قبائل صعدة، بأن عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقت من الداخل اليمني باتجاه المملكة من تاريخ 9 حتى 16 يوليو 2018 بلغ 3 صواريخ أطلقت كلها من محافظة صعدة، مضيفا أن عدد المقذوفات وصل إلى 66.339 قذيفة.

وصرح أن إجمالي خسائر الحوثيين 247 ما بين مواقع وأسلحة ومعدات من تاريخ 9 حتى 16 يوليو 2018 ، فيما بلغ عدد القتلى من العناصر الحوثية 703 قتلى.

واتهم المالكي جماعة الحوثي بمواصلة تجنيد الأطفال في اليمن للقتال في صفوفها، مبينا أن جماعة أنصار الله عبثت بمقدرات الدولة اليمنية وهمشت شرائح المجتمع كافة، والبنية الاجتماعية وما تمثله عبر التاريخ من حضارة سبأ وحضرموت وحمير وغيرها من القبائل.

العقيد المالكي : مليشيا الحوثي عبثت بمقدرات الدولة اليمنية وهمشت مختلف شرائح المجتمع.https://t.co/Hgs6rInWLe#واس — واس (@spagov) 16 июля 2018 г.

وأشار العقيد المالكي إلى أن الجميع يلاحظ الانتهاكات التي يقوم بها الحوثيون كل يوم وممارستهم ضد الشعب اليمني بسلبهم حقوقهم وتهجيرهم من قراهم ومدنهم في الداخل اليمني، مؤكدا أن هناك رفضا شعبيا داخل اليمن للأفعال الحوثية.

المصدر: واس