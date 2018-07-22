الأمن العراقي يحبط مخططات إرهابية في بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الأحد عن إحباط 4 عمليات إرهابية "كادت تستهدف" العاصمة، واعتقال عناصر الخلايا المخططة لهذه العمليات.

وقال قائد عمليات بغداد الفريق جليل الربيعي للصحفيين، إن "قوة من عمليات بغداد، وبالتعاون مع استخبارات القيادة، تمكنت من إحباط أربع عمليات إرهابية كانت تستهدف العاصمة".

وأضاف الربيعي، أن "هذه القوة اعتقلت عناصر الخلايا الإرهابية التي كانت تخطط لهذه العمليات".

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تشهد فيه بغداد وعدد من المناطق العراقية الأخرى مظاهرات شعبية احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

المصدر: وكالات