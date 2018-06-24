 
مباشر

انفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد

أخبار العالم العربي

انفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد
Reuters Ali Mashaddani
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kf0h

أعلن مصدر أمني في الشرطة العراقية إصابة مدني واحد على الأقل في تفجير عبوة ناسفة شمال غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن العبوة كانت مزروعة قرب محال تجارية بقضاء التاجي وانفجرت ظهر اليوم ما أسفر عن إصابة مدني.

إقرأ المزيد
موقع التفجير في حي العامل ببغداد عشرات القتلى والجرحى بتفجيرات بغداد

وأفاد مصدر في الشرطة، بأن القوات الأمنية قطعت الطرق والجسور في العاصمة بغداد التي يمر بها الزوار المتوجهون إلى الكاظمية لضرورات أمنية.

جدير بالذكر أن مناطق حزام بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة، رغم الجهود الأمنية التي تبذلها الحكومة.

المصدر: "السومرية نيوز"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حادث مروع .. شاحنة كبيرة تسحق سيارتين على الطريق السريع