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السفير السعودي لدى إندونيسيا يحذر رعايا بلاده

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السفير السعودي لدى إندونيسيا يحذر رعايا بلاده
Reuters Beawiharta Beawiharta
جاكرتا
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حذر السفير السعودي في إندونيسيا أسامة الشعيبي السعوديين من الإقامة في فندق "أكاسيا" الإندونيسي تجنبا للسرقات التي يتعرض لها نزلاء هذا الفندق.

وكتب السفير السعودي على "تويتر": نحذر من الإقامة في فندق "أكاسيا"، وذلك "لكثرة ما رفعه لنا المواطنون من السرقات المباشرة من الغرف وغير المباشرة بسرقة ما بداخل صناديق الأمانات".

وتراجع عدد السياح السعوديين الذين يقصدون إندونيسيا، حيث يقدر عددهم هذا العام بـ166 ألف سائح، بعد أن كان يزورها في الأعوام الماضية 240 ألف سائح سنويا.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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