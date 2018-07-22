السفير السعودي لدى إندونيسيا يحذر رعايا بلاده

حذر السفير السعودي في إندونيسيا أسامة الشعيبي السعوديين من الإقامة في فندق "أكاسيا" الإندونيسي تجنبا للسرقات التي يتعرض لها نزلاء هذا الفندق.

اخي السائح :

تحذير من الإقامة في

فندق اكاسيا(THE ACACIA) منطقة منتنق في مدينة جاكرتا

لكثرة مارفعه لنا المواطنين من السرقات المباشرة من الغرف والغير مباشرة بسرقة مابداخل صناديق الامانات pic.twitter.com/JE4XGF4TgG — أسامه محمد الشعيبي (@Os_alshuibi) 21 июля 2018 г.

وكتب السفير السعودي على "تويتر": نحذر من الإقامة في فندق "أكاسيا"، وذلك "لكثرة ما رفعه لنا المواطنون من السرقات المباشرة من الغرف وغير المباشرة بسرقة ما بداخل صناديق الأمانات".

وتراجع عدد السياح السعوديين الذين يقصدون إندونيسيا، حيث يقدر عددهم هذا العام بـ166 ألف سائح، بعد أن كان يزورها في الأعوام الماضية 240 ألف سائح سنويا.

المصدر: وكالات