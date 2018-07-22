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هندي ينشر إعلانا لتشغيل مهندسين في السعودية أثار غضب مواطنيها

مال وأعمال

هندي ينشر إعلانا لتشغيل مهندسين في السعودية أثار غضب مواطنيها
Reuters Sergei Karpukhin
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أثار إعلان نشره هندي يبحث عن مهندسين للعمل في شركة نفط وغاز سعودية جدلا كبيرا، ومطالبات بالتحقيق في السعودية واعتبره الكثير من النشطاء، إعلانا "صادما".

ورأى مهندسون ونشطاء على شبكات التواصل في السعودية، في نشر شخص هندي، إعلان عمل في شركة سعودية وفي عدة مجالات أكثرها الهندسة، واشتراطه مقابلة المرشحين للوظائف المطلوبة في مدينة تشيناي الهندية، إقصاء للسعوديين وإعطاء للفرصة لأبناء بلده من الهند فقط.

وورد في إعلان الهندي: "عاجل البحث عن مهندسين للعمل بالسعودية والمقابلة الشخصية للوظائف في السعودية ستكون في مدينة تشيناي الهندية وفقط خلال شهر أغسطس القادم".

كما أثار الإعلان غضب واستياء العاطلين من خريجي الجامعات السعودية وخصوصا خريجي الهندسة، في ظل تفاقم أعداد المهندسين العاطلين في الفترة الأخيرة.

واعتبر المهندسون إعلان الهندي "صادما"، مطالبين وزارة العمل بالتحقيق وعدم فتح مجال استقدام الوافدين للشركات، إلا في التخصصات التي يوجد فيها عجز.

المصدر: صحيفة سبق

// 26.06.2018 по тикету 15478

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