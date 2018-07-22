عرض مغر ومشروط من ليبرمان لحماس

قدم وزير ادفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، عرضا مغريا لحركة حماس في قطاع غزة ولكن أرفقه بشرط واحد جوهري.

ويتضمن العرض، إعادة فتح معبر كرم أبو سالم أمام حركة البضائع وإعادة مساحة الصيد في البحر المتوسط كما كانت في السابق، مقابل الحفاظ على الهدوء على الحدود بين القطاع وإسرائيل.

وجاء تصريح ليبرمان خلال جولة تفقدية في معبر كرم أبو سالم برفقة مدير عام وزارة الجيش الإسرائيلي، أودي آدام ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق كميل أبو ركن.

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وقال الوزير الإسرائيلي: تم تقييم الوضع بشأن إدخال البضائع للقطاع. على أهالي غزة أن يفهموا أنه ما دامت البالونات والحرائق على جانبنا فإن الحياة لن تعود إلى طبيعتها في الجانب الآخر.

وأضاف: "رأينا بالأمس أكثر الأيام هدوء منذ 30 مارس الماضي، وإذا ما استمر الوضع اليوم وغدا على ما هو عليه، سنعيد العمل في معبر كرم أبو سالم يوم الثلاثاء كالمعتاد، وكذلك مساحة الصيد المسموح بها لصيادي القطاع كما كانت عليه في السابق".

المصدر: maannews.net