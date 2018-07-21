بعد بوتين.. الحوثيون يستنجدون بالرئيسين الفرنسي والصيني

بعث رئيس المجلس السياسي الأعلى في العاصمة اليمنية صنعاء التابع للحوثيين، مهدي المشاط، رسالتين للرئيسين الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والصيني، شي جينبيغ، طالبهما بالتدخل لحل أزمة اليمن.

الرسالة لماكرون

واستقبل المشاط، اليوم السبت، السفير الفرنسي لدى اليمن، كريستيان تيستو، وسلمه رسالة موجهة لماكرون عبر فيها، حسبما نقلته وكالة "سبأ" التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، "عن تطلع الجمهورية اليمنية لإعادة فتح سفارة جمهورية فرنسا في صنعاء.

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وقال المشاط في الرسالة: "دول التحالف العربي بقيادة السعودية مستمرة في عدوانها وتصعيدها العسكري، وترفض كل مبادرات ودعوات السلام والتحركات الأممية الأخيرة التي يقودها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث".

وعبر المشاط، حسب "سبأ"، عن أمله في الرسالة بتدخل فرنسا ورئيسها "لوضع حد لهذا العدوان"، وطلب أن "تضطلع فرنسا بدور سياسي هام وبارز في إحلال السلام"، كما أكد "الجاهزية لدعم وتسهيل أي مساع فرنسية من شأنها دعم المسار السياسي والتفاوضي لتحقيق تسوية سياسية شاملة وعادلة".

الرسالة لشي جينبيغ

كما بعث المشاط السبت رسالة إلى الرئيس الصيني استعرض فيها طبيعة ما وصفه بـ"العدوان الهمجي الذي تقوده السعودية والإمارات على اليمن"، معربا عن أمله في "اضطلاع الصين بدور سياسي هام ورائد في دعم جهود السلام في اليمن والمنطقة وبذل مساعيها في وقف العدوان وفك الحصار".

الرسالة لبوتين

ويأتي ذلك بعد أن وجه المشاط أمس الجمعة رسالة مماثلة إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعرب فيها أيضا عن أمله في "أن يكون لروسيا بحكم موقعها وتأثيرها الدولي، دور بارز في وقف العدوان وفك الحصار عن الشعب اليمني، والعمل على إنجاز تسوية سياسية عادلة وشاملة تحقق تطلعات الشعب اليمني وتضمن الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة برمتها".

المصدر: سبأ