واشنطن تسعى للاحتفاظ بأرشيف يهود العراق بعد سرقتها له

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي يسعون لإصدار تشريع يمنع إعادة أرشيف يهود العراق إلى بغداد، بعد الاستيلاء عليه خلال الغزو الأمريكي للعراق في 2003.

وذكر موقع JTA اليهودي، أن وزارة الخارجية الأمريكية تعمل مع بغداد لتمديد فترة وجود الأرشيف اليهودي في الولايات المتحدة، مع الأخذ في عين الاعتبار، أن الوزارة أكدت في العام الماضي، عزمها على إعادة المخطوطات والأرشيف في شهر سبتمبر من العام الجاري.

Last year, the State Department said that it would return the Iraqi Jewish Archive in September 2018. https://t.co/c3tRuVycEJ — JTA | Jewish news (@JTAnews) 19 июля 2018 г.

وأكد الموقع أن مجموعة من المشرعين الأمريكيين قدموا بعد مناقشات في مجلس الشيوخ، يوم الأربعاء الماضي، مشروع قرار يوصي بأن تعيد الولايات المتحدة التفاوض مع العراق على التخلي عن الأرشيف وإبقائه في الولايات المتحدة.

وأوضح الموقع أن القوات الأمريكية اكتشفت الأرشيف في عام 2003، في طابق سفلي تابع لمبنى المخابرات العراقية في بغداد، مغمور بالمياه، وقامت بنقله إلى الولايات المتحدة.

State Department says working to keep Iraqi Jewish Archive in US: Move comes after group of Senate lawmakers introduce resolution recommending that the US renegotiate the artifacts' return https://t.co/Uf0Oe8GwPm TimesofIsrael pic.twitter.com/uUqrxsJR2T — Jewish Community (@JComm_BlogFeeds) 19 июля 2018 г.

ويشمل الأرشيف كتبا ونصوصا دينية وصورا فوتوغرافية ووثائق شخصية. وبموجب اتفاقية مع حكومة العراق، كان من الواجب إعادة جميع المواد إلى بغداد.

ويضم الأرشيف توراة بالعبرية ( 1568 بعد الميلاد) والتلمود البابلي (1793 بعد الميلاد) وكتاب الزوهار (1815 بعد الميلاد).

The Iraqi Jewish Archive Could Reshape Foreign Policy. But its future is uncertain. Part 3 of 3 part series by @TalyaZax. Photos by me. @jdforwardhttps://t.co/Rc5UAD0XJmpic.twitter.com/74uifUiZDq — 𝙼𝚊𝚛𝚒𝚜𝚊 𝚂𝚌𝚑𝚎𝚒𝚗𝚏𝚎𝚕𝚍 (@marisaschein) 17 июля 2018 г.

المصدر: وكالات