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عشائر جنوب العراق تقدم شروطا للعبادي مرفقة بتهديدات

أخبار العالم العربي

عشائر جنوب العراق تقدم شروطا للعبادي مرفقة بتهديدات
RT
تعرف على شروط عشائر جنوب العراق للعبادي
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قدمت عشائر المحافظات الجنوبية في العراق عدة شروط لرئيس حكومة تصريف الأعمال الذي اتهموه بـ"قمع" المتظاهرين وأكدوا أنهم لن يتراجعوا عن الحشد للتظاهرات حتى تحقيق مطالبهم.

واطلعت RT على بعض الشروط، وأهمها أن تلبي الحكومة العراقية مطالب المتظاهرين دون "تسويف"، وتكف عن قمع التظاهرات وحمل السلاح ضد المتظاهرين.

وهددت عشائر الجنوب بحمل السلاح ضد أية قوة ترفع سلاحها ضد أبنائها المتظاهرين.

ويشهد العراق احتجاجات واسعة بدأت قبل عشرة أيام من محافظة البصرة وامتدت لاحقا إلى مناطق أخرى ذات الأكثرية الشيعية جنوبي البلاد، منها المثنى وميسان والديوانية وذي قار.

ويطالب المتظاهرون بتوفير الخدمات العامة الأساسية مثل الماء والكهرباء وفرص العمل ومحاربة الفساد.

واتخذت الحكومة قرارات لاحتواء الاحتجاجات، من بينها تخصيص وظائف حكومية وأموال لمحافظة البصرة، فضلا عن خطط لتنفيذ مشاريع خدمية على المدى القصير والمتوسط.

المصدر: RT

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