عودة الهدوء إلى غزة ومحيطها حتى إشعار آخر

أفاد موقع "مكان" الإسرائيلي أن الهدوء يسود قطاع غزة ومحيطه في أعقاب التصعيد الخطير الذي حصل حتى منتصف الليلة الماضية.

واعتبر أن زعيم حماس في القطاع يحيى السنوار وافق على التهدئة خوفا من استهدافه شخصيا بعد توجيه الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي تحذيرا مباشرا له إذ قال إنه "لا حصانة لأي شخص ضالع في الإرهاب".

ووفق موقع "معا" فبعد إعلان حركة حماس التوصل إلى وقف لإطلاق النار، أزال الجيش الإسرائيلي القيود التي كان فرضها على سكان مستوطنات "غلاف" غزة، وطلب منهم العودة إلى حياتهم الطبيعية، كما أعيد فتح شاطئ زكيم الذي أغلق بعد تصاعد الأوضاع.

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إلا أن المحلل العسكري في القناة العبرية الثانية روني دانييل انتقد موافقة إسرائيل على وقف الغارات على غزة، معتبرا أن الجيش يترك قرار الحرب أو الهدوء في يد حركة حماس.

ورأى المحلل الإسرائيلي أن الاختبار سيكون حول ما سيحدث لاحقا، داعيا إلى شن هجوم إسرائيلي واسع على قطاع غزة، بمجرد إطلاق أول بالون.