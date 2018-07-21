إسرائيل تقصف موقعا شمال غزة ردا على تسلل فلسطينيين عبر الحدود

أفاد مراسلنا في غزة بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت موقعا شرق مدينة غزة، دون إيراد أي تفاصيل عن طبيعة القصف ونتائجه.

ووفقا لمراسلنا فقد قاملشبان باختراق الحدود من شرق الزيتون "موقع ملكة" واعتلاء دشمة، وقاموا بتخريب المكان والاستيلاء على معدات إسرائيلية وانسحبوا بأمان، بعد ذلك قامت القوات الإسرائيلية باستهداف مرصد للقسام بجانب الاقتحام واستهداف أرض فارغة على شارع جكر.

واعتبر موقع "عرب 48" القصف مفاجئا لاسيما أن تهدئةً بدأت مع منتصف ليلة السبت، بوساطة مصريّة وأممية، هي الثانية خلال أسبوع، حسبما أعلنت حركة حماس.

وتأتي التهدئة بعد مقتل 4 فلسطينيين، منهم ثلاثة نعتهم كتائب عزّ الدين القسّام، الذراع العسكري لحركة حماس باستهداف إسرائيلي لمراصد على طول السياج الأمني.