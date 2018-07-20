 
مباشر

حماس تعلن عودة الهدنة مع إسرائيل بجهود مصرية وأممية

أخبار العالم العربي

حماس تعلن عودة الهدنة مع إسرائيل بجهود مصرية وأممية
Reuters Ibraheem Abu Mustafa
الغارات الإسرائيلية على غزة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kjn2

أعلن المتحدث باسم حركة "حماس" فوزي برهوم أنه بجهود مصرية وأممية تم التوصل للعودة للحالة السابقة من الهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بأن الفصائل الفلسطينية وافقت على سريان الهدنة في غزة بدءا من منتصف الليل.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قبل الإعلان عن التوصل للهدنة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، بأن مصر والأمم المتحدة تبذلان جهودا لإحلال هدنة بين إسرائيل وحماس وتجنب اندلاع حرب في قطاع غزة.

إقرأ المزيد
سلاح الجو الإسرائيلي يشن غارات مكثفة على مواقع حماس في غزة

وحسب الصحيفة، فإن مصر والأمم المتحدة تمارسان ضغطا على حركة حماس لكي لا ترد على الغارات الإسرائيلية الكثيفة على قطاع غزة التي نفذت اليوم الجمعة.

كما تحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية عن جهود من قبل تركيا وقطر في هذا الصدد.

ويأتي ذلك بعد أن شنت إسرائيل الجمعة غارات على مواقع في غزة ردا على مقتل عسكري إسرائيلي في الاشتباكات عند حدود القطاع.

المصدر: RT، وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا