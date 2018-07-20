حماس تعلن عودة الهدنة مع إسرائيل بجهود مصرية وأممية

أعلن المتحدث باسم حركة "حماس" فوزي برهوم أنه بجهود مصرية وأممية تم التوصل للعودة للحالة السابقة من الهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

بجهود مصرية وأممية تم التوصل للعودة للحالة السابقة من التهدئة بين الإحتلال والفصائل الفلسطينية . — أ. فوزي برهوم ـ فلسطين (@FawzyBarhoom) July 20, 2018

وأفاد مراسلنا بأن الفصائل الفلسطينية وافقت على سريان الهدنة في غزة بدءا من منتصف الليل.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قبل الإعلان عن التوصل للهدنة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، بأن مصر والأمم المتحدة تبذلان جهودا لإحلال هدنة بين إسرائيل وحماس وتجنب اندلاع حرب في قطاع غزة.

إقرأ المزيد

وحسب الصحيفة، فإن مصر والأمم المتحدة تمارسان ضغطا على حركة حماس لكي لا ترد على الغارات الإسرائيلية الكثيفة على قطاع غزة التي نفذت اليوم الجمعة.

كما تحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية عن جهود من قبل تركيا وقطر في هذا الصدد.

ويأتي ذلك بعد أن شنت إسرائيل الجمعة غارات على مواقع في غزة ردا على مقتل عسكري إسرائيلي في الاشتباكات عند حدود القطاع.

المصدر: RT، وكالات