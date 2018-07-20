سلاح الجو الإسرائيلي يشن غارات مكثفة على مواقع حماس في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة في بيان، أن سلاحه الجوي بدأ بشن غارات جوية مكثفة وواسعة على مواقع لحركة حماس في قطاع غزة.

وقال البيان، إن مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي بدأت بغارة واسعة ضد أهداف تابعة لحركة حماس في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأضاف البيان أن الغارات تأتي في أعقاب إطلاق نار خطير ضد مواقع عسكرية إسرائيلية وقع بعد ظهر اليوم جنوب قطاع غزة، مشيرا إلى أن دبابات إسرائيلية أيضا شاركت في القصف على القطاع.

وحمل الجيش الإسرائيلي في بيانه حركة حماس مسؤولية التصعيد الراهن، وقال: "لقد اختارت حماس التصعيد وستتحمل مسؤولية تداعياته".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه في حالة جاهزية عالية جدا وسيواصل التحرك لتأمين سلامة مواطني دولة إسرائيل.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 4 أشخاص جراء القصف الإسرائيلي على عدة مواقع على حدود غزة، بعد اندلاع اشتباكات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، قرب الشريط العازل في القطاع.

كما أفادت مصادر إعلام فلسطينية بأن المدفعية الإسرائيلية أطلقت قذيفتين صوب نقطة رصد تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في خانيونس، ما أسفر عن مقتل الفلسطينيين.

وأطلقت المدفعية الإسرائيلية كذلك قذائفها على نقاط رصد قرب مخيم العودة شرق جباليا وأخرى شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة وشرقي مدينة رفح ما أسفر عن مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين.

وأوضح مدير المستشفى الميداني شرقي خانيونس، أن قتيلي خانيونس وصلا الى المشفى أشلاء ممزقة.

وتوافد المئات من الفلسطينيين منذ الصباح إلى مخيمات العودة الخمسة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في جمعة: "لن تمر المؤامرة على حقوق اللاجئين يا وكالة الغوث".

وأشعل المتظاهرون إطارات السيارات للتشويش على القناصة الإسرائيليين المنتشرين على طول الحدود الشرقية للقطاع، فيما أطلق الجنود الإسرائيليون النار على المتظاهرين في مخيم العودة شرق خان يونس ما أسفر عن إصابات عدة بين الفلسطينيين.

المصدر: وكالات