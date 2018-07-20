 
مباشر

وزارة الصحة العراقية: قتيلان وعشرات الجرحى في مظاهرات الجمعة

أخبار العالم العربي

وزارة الصحة العراقية: قتيلان وعشرات الجرحى في مظاهرات الجمعة
Reuters Khalid Al Mousily
الاحتجاجات في العاصمة العراقية بغداد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kjn4

أعلنت وزارة الصحة في العراق، ارتفاع حصيلة ضحايا المظاهرات في العاصمة بغداد وعدد من محافظات الجنوب إلى قتيلين وعشرات الجرحى اليوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف بدر، إن "حصيلة ضحايا المظاهرات التي شهدتها بغداد وعدد من المحافظات، ارتفعت إلى قتيلين أحدهما في محافظة الديوانية، والآخر في النجف، و45 جريحا غالبيتهم من عناصر القوات الأمنية".

وأضاف بدر: "أغلب الجرحى تلقوا العلاج اللازم وغادروا المستشفيات".

إقرأ المزيد
الديوانية رويترز: مقتل عراقي في تظاهرة عند فرع لمنظمة بدر (فيديو)

وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق، مقتل شخص وإصابة 41، بينهم عناصر أمن، في احتجاجات المدن العراقية.

وتشهد محافظات وسط وجنوب العراق، منذ مطلع يوليو الجاري، تظاهرات احتجاجية مطالبة بتوفير الخدمات كالكهرباء والماء الصالح للشرب وتوفير فرص عمل فضلا عن القضاء على الفساد، فيما تخللتها أعمال عنف وحرق مقار أحزاب سياسية.

المصدر: السومرية نيوز

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا