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فنانون وإعلاميون عراقيون يتضامنون مع مظاهرات الجنوب

أخبار العالم العربي

فنانون وإعلاميون عراقيون يتضامنون مع مظاهرات الجنوب
Reuters Essam Al Sudani
مظاهرات العراق
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خرجت مظاهرات حاشدة في عدد من مناطق جنوب العراق اليوم، للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل.

وشدد القائمون على تنظيم المظاهرات، على ضرورة الالتزام بسلمية الاحتجاجات والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والتعاون مع القوات الأمنية.

وأعلن عدد من مشاهير الفن والإعلام العراقيين دعمهم للمظاهرات عبر صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم الانتشار الأمني الكثيف، ووعود الحكومة بتلبية مطالب المتظاهرين، تصاعد زخم الاحتجاجات في البصرة الليلة الماضية واحتشد المئات في ساحة الحرية وسط المدينة مرددين الشعارات ذاتها، ومطالبين بالإفراج عن عشرات الناشطين الذين تم توقيفهم خلال المظاهرات.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد دعا على تويتر الساسة العراقيين إلى وقف جهود تشكيل الحكومة الجديدة إلى حين الاستجابة لمطالب المتظاهرين في الجنوب.

المصدر: السومرية

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