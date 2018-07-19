زعيم تحالف الفتح: عجزنا عن توفير الحياة الكريمة للعراقيين

قال زعيم تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الخميس، إن الحكومات العراقية المتعاقبة والمشكلة من الأحزاب السياسية، عجزت عن تقديم الخدمات للعراقيين وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وصرح العامري، وهو قيادي في الحشد الشعبي، في كلمة متلفزة بأن "الشعب العراقي قدم رسالتين قويتين خلال فترة قصيرة، الأولى بمقاطعة الانتخابات التي جرت في 12 مايو 2018.. والثانية تمثلت بالتظاهرات التي انطلقت جنوب العراق".. "نحن قصرنا بحق الشعب ولابد من الاعتراف بتقصيرنا".

وتابع العامري "يجب الاعتراف، والاعتراف بالخطأ فضيلة، إننا قصرنا بحق شعبنا وعجزنا أن نقدم له الخدمات المطلوبة والحياة الكريمة قاصدين أو غير قاصدين، لأننا انشغلنا بالصراعات الداخلية وتركنا شعبنا يتضور من الجوع والفقر".

وطلب العامري من "الشعب أن يعفو عنهم (الكتل السياسية)"، معلنا "أنا أول المقصرين ونطلب الاعتذار من شعبنا".

المصدر: RT