حماس تعلن موافقتها على "الورقة المصرية" للمصالحة

أبلغ رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية وزير المخابرات المصرية العامة اللواء عابس كامل، موافقة الحركة على الورقة المصرية، التي قدمت أثناء زيارته الأخيرة للقاهرة.

وناقش هنية خلال اتصال هاتفي، مع اللواء كامل التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية وخاصة ملف المصالحة والمشاريع الإنسانية لأبناء قطاع غزة، بالإضافة إلى التصعيد الإسرائيلي الأخير.

وعبر هنية عن تقديره للروح الإيجابية التي سادت النقاشات خلال زيارة وفد الحركة برئاسة الشيخ صالح العاروري، مؤكدا جاهزية الحركة للتعاون في المسارات كافة.

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من جانبها، أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أنها ستناقش، "تصورات مصرية" مطروحة بخصوص المصالحة الفلسطينية.

وقال عاطف أبو سيف، الناطق باسم الحركة، في بيان، إن "قيادة فتح ستناقش التصورات المصرية المطروحة بخصوص المصالحة وإنهاء الانقسام، وستُبلّغ الجهات المصرية بقراراتها".

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وأضاف أبو سيف، بأن الحركة ستتخذ القرار المناسب لإنجاح الجهود المصرية في إتمام المصالحة، وسترسل وفدا لإبلاغ القاهرة بمواقف الحركة التفصيلية.

ويسود الانقسام السياسي، أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف حزيران 2007، في أعقاب سيطرة حماس على غزة، بعد فوزها بالانتخابات البرلمانية، في حين تدير حركة فتح الضفة الغربية.

المصدر: وكالات