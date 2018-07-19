وزارة المصالحة الوطنية في سوريا: إدلب تطلب المصالحة

أكد أحمد منير مستشار وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية في سوريا، تلقي من سكان محافظة إدلب وريفها عددا كبيرا من الطلبات بإجراء تسويات وتهيئة دخول الجيش السوري إلى تلك المناطق.

وأوضح منير خلال مقابلة مع قناة RT: "كثير من أهالي إدلب وريفها يتواصلون مع وزارة المصالحة الوطنية ومع الجيش (السوري) ومع مركز المصالحة الروسي في حميميم، من أجل إجراء تسويات مباشرة وتهيئة دخول الجيش السوري إلى هناك".

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وقال في هذا الصدد، إن المصالحة شعار وطني ترفعه الدولة، مشيرا إلى أنها مكنت قوات الجيش السوري من تحقيق انتصار كبير في الجنوب حيث كانت يد الجيش على الزناد، والأخرى ممدودة إلى المصالحة والمسامحة، حسب تعبيره.

وأضاف منير أن ما يدور فوق الأرض يعتبر انتصارا للشعب السوري، قائلا: "الشعب السوري سينتصر بالمصالحة والمسامحة.. إدلب قادمة إلى المصالحة والمسامحة وإنهاء التكفير فيها سيكون بجهود أبنائها".

المصدر: RT