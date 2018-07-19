السيسي يغرد بعد وصوله السودان

علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على زيارته للسودان في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

سعادتي بالغة بزيارتي للسودان الشقيق .. الروابط بين مصر والسودان خالدة كمجرى النيل شريان الحياة والأخوة بين البلدين. — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) 19 июля 2018 г.

وقال الرئيس المصري في تغريدته:" سعادتي بالغة بزيارتي للسودان الشقيق.. الروابط بين مصر والسودان خالدة كمجرى النيل شريان الحياة والأخوة بين البلدين."

ووصل الرئيس المصري إلى السودان في زيارة رسمية تستغرق يومين، يلتقي خلالها الرئيس السوداني عمر البشير.

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ووفقا لتصريحات سابقة للسفير السوداني في مصر عبد المحمود عبد الحليم لـRT، سيبحث الرئيسان نتائج الاجتماعات التي شهدتها الفترة المنصرمة منذ عقد اجتماع الرئيسين في أديس أبابا على هامش القمة الأفريقية مؤخرا مرورا بزيارة الرئيس البشير لمصر، وأهمها اجتماعات اللجنة الرباعية المشكلة من وزيري الخارجية ومديري المخابرات في البلدين.

المصدر: RT + تويتر