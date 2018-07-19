تنفيذ "القصاص" بحق إثيوبية قتلت كفيلها السعودي

نفذت وزارة الداخلية في السعودية، حكم القتل قصاصا في خادمة إثيوبية، عقب إدانتها بقتل كفيلها السعودي، وذلك بطعنه بسكين عدة مرات ما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانية وتدعى "سيدة إيشيتو محمد"، عقب ارتكابها الجريمة بقتل كفيلها خالد بن جويد بن قاسم الشريبي، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب الجريمة، وأحيلت إلى المحكمة العامة.

وأصدرت المحكمة "قرارا يقضي بثبوت ما نسب إليها، وحكمت عليها بالقتل قصاصا، وأيّد الحكم من محكمتي الاستئناف والعليا". ونفذ الحكم فيها.

المصدر: سبق