تقرير أممي: 80 ولادة أسبوعيا في مخيم الزعتري
أظهرت أرقام المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تسجيل 80 ولادة أسبوعيا في مخيم الزعتري للاجئين السوريين، فيما بلغت نسبة سكان المخيم دون سن الخامسة نحو 20%.
ولفتت المفوضية إلى أن عدد المراجعات الأسبوعية للنساء الحوامل وأمهات الرضّع حديثي الولادة يصل إلى 14 ألف مراجعة شهريا، فيما يشكل الأطفال نحو 56% من سكان المخيم البالغ عددهم 78.552 ألفا.
وبينت المفوضية أن نحو 21400 طفل في المخيم منخرطون في التعليم، إذ لوحظ ارتفاع في نسب الالتحاق بالتعليم في المخيم للعام الدراسي 2017-2018 بنسبة 3.4%.
وحسب الأرقام، فإن نسبة الإناث بين أطفال الزعتري تمثل 53%، والذكور 47%، فيما حاز 102 من طلاب الزعتري على منح للدراسة في الجامعات الأردنية.
وحول التوزيع الجغرافي للاجئي المخيم، فقد أظهرت وثيقة المفوضية أن نحو 79% منهم قدموا من محافظة درعا، و14% من ريف دمشق، و3% من حمص، و2% من دمشق و2% من محافظات سورية أخرى.
أما التركيبة العمرية لسكان المخيم، فبينت الوثيقة أن الفئة العمرية بين 0 و4 سنوات تشكل 20% من سكان المخيم، وبين 5 و11 حوالي 22%، وبين 12 و17 حوالي 14.3%، وبين 18و59 زهاء 41.5 %، فيما يشكل من تجاوزا الـ60 عاما 2.6% فقط.
المصدر: الغد الأردني